Cleveron plaanib koos Pristisega Läti ja Leedu pakiautomaatidega täita

Cleveroni turundusjuhi Edith Väli saadetud pressiteates sõnatakse, et suurima kliendirühmana Lätis ja Leedus nähakse väikeettevõtteid, kellele loodud pakiautomaat aitab äritegevust käigus hoida ka siis, kui kauplus või kontor on suletud.

Cleveroni juhatuse esimees Arno Kütt ütles, et Läti ja Leedu turg on Cleveroni müügitegevuse laiendamisel loogiline samm. "Kui meie peamised tooted on suunatud suurettevõtetele, siis koroonakriisi ajal jäime mõtlema, kuidas saaksime aidata väikefirmasid, kelle tegevust viirus mõjutas. Lõime soodsa pakiautomaadi Cleveron 351, mida saab osta ühekaupa ning mis ei vaja eraldi paigaldamist ega tarkvara. Eestis võeti see soojalt vastu. Sama lahendus sobib Läti ja Leedu ning teiste riikide väikefirmadele," rääkis Kütt. Ta lisas, et Pristis on pika ajalooga ettevõte, kellega koos on hea minna püüdma uut turgu, sest lisaks müügile suudavad nad klientidele pakkuda tehnilist hooldust.

Pristise juhatuse esimees Indrek Tennokese sõnas pressiteate vahendusel, et ettevõte oli Cleveroni edu seni huviga kõrvalt jälginud. Ta lisas, et eriolukord andis ka Pristisele aega mõelda uutele suundadele ja võimalustele ning Cleveroni tooteportfell osutus just selliseks, millest too on kaubanduslahenduste valikus puudust tundnud. Pristis müüb, paigaldab ja hooldab Cleveroni tooteid Lätis ja Leedus.