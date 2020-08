Päästeamet palub muinastuled süüdata ohutult

"Kuigi põuaperiood on möödas, tasub meeles pidada lihtsaid näpunäiteid, et lõkkeõhtu mööduks meeldivalt ja ohutult," lisas Kuusik.

Päästeametniku sõnul on meeleolu loova lõkke retsept lihtne: lõkkes tohib põletada vaid puhast puitu, paberit ja pappi ning kindlasti tuleb meeles pidada sedagi, et prahi koht on prügimäel, mitte lõkkes. Samuti peaksid lõkke tegemisel käepärast olema esmased kustutusvahendid. "Mere ääres kustutusveest puudust ei ole, aga kindlasti tuleks kaasa võtta ämber või tulekustuti. Lõkkeplats peab olema tehtud mittepõlevale pinnasele ning tuld ei tohi jätta hetkekski järelevalveta, sest ka väiksest hooletusveast võib puhkeda ulatuslik tulekahju," lisatakse teates.

Lõket tehes ja lahtist tuld kasutades tuleb järgida kõiki tuleohutusnõudeid ning tugeva tuule korral on lõkke süütamine ohtlik. "Kindlasti tuleb jälgida tuule suunda, et see ei kannaks sädemeid majade, roostiku või metsa poole,“ selgitas päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juht Tagne Tähe ja lisas, et suurema lõkke kaugus olgu hoonetest vähemalt 15 meetrit ning metsast vähemalt 20 meetrit.