Viljandimaa hooldekodud on asunud üksteise järel külalistele uksi sulgema, et ennetada koroona levimist. Mõnes hooldekodus pääsevad elanike juurde vaid kõige lähemad sugulased, aga on ka neid keskusi, kus kontakt välismaailmaga on täiesti välistatud.