Peep Tobreluts: Viljandisse oma Telliskivi linnak ja Aparaaditehas

SELLEKS ET HARIDUS ei oleks rivaalitsemine, koondavad Viljandis mitteformaalhariduse valdkonnaga tegelevad organisatsioonid augusti lõpus jõud. Avatud Noortetoa algatusel saab 29. augustil tutvuda koolivälise aja sisustamise võimalustega ja üritus kannab pealkirja "Huvimäss". Ma loodan, et sellele Lastepargis toimuvale üritusele tulevad ka tavakoolide õpetajad, et nad saaksid õppeaasta algul omakorda innustada õpilasi tegelema võimetekohase ja huvipakkuva enesetäiendusega.

Peale eespool mainitud noortekeskuse on Viljandis veel spordikool, kunstikool, muusikakool ja huvikool. Muusikakoolil on kasutada paar aastat tagasi hoolega renoveeritud maja ning aastatega väljakujunenud suurepärane renomee. Spordikool võiks saada uusi ruume ja vahendeid, aga on samuti tubli ja tarmukas. Kunstikool tegutseb rendipinnal, kuid selle eest väga ilusas majas ja heas asukohas. Huvikooli peamaja ootab pikisilmi kapitaalremonti, möödunud aastal said hädatarvilise remondi kaks saali, tänavu sai uuenduskuuri köök, samuti kunstiklass. Hea uudis on see, et kohe valmivad Viljandi huvikooli ja Kesklinna kooli vahelisel pargialal madalseiklusrada ja tunnetusrada. Ka saavad varsti uue asukoha robootika- ja motoring. Ning ainsa haridusasutusena Viljandis kannab huvikool auga rohelise kooli tunnust – rohelist lippu.

Niisiis pannakse "Huvimässul" seljad kokku ja see on hea. Kuid mina arvan, et sellest ei piisa. Noortekeskuse ja huvikoolide tegevus võiks olla senisest mitu korda aktiivsem ja uuenduslikum. Noored on juba initsiatiivi üles näidanud, head näited on koolibändide konkurss BÄM, ekstreemspordivõistlus "Viljandi Bash", VLND täheühendi taga seisvate noorte algatused alustades "Velokulust" ja lõpetades VLND Burgeriga. Mõistagi on enamiku noorte selja taga toetav pere ning sugulased ja tuttavad. Tahan sellega öelda, et noored teevad suuri tegusid, kui neil on usaldavad vanemad. Ja et ka taustal toetajad on kaude osalised.

Kuid kuhu võiks Viljandi edasi liikuda? Millised on arengud mujal Eestis?

EDU ETALONIDENA on toodud esile Tallinnas vanadest tööstushoonetest aastatega kujundatud Telliskivi loomelinnakut ja endise Tartu aparaaditehase kompleksi loodud Aparaaditehase kultuurikeskust. Tegelikult on Eestis veel palju uut ja põnevat. Toon mõne näite.

Tartus on tehnika ja loovuse huvikeskus SPARK MakerLab. See on koht, kus on võimalik kohata insenere, leidureid, meisterdajaid ja kunstnikke, kellega ühiselt projekte ja ideid teoks teha. SPARK MakerLab on teinud põgusat koostööd Viljandi huvikooliga. Oleme katsetanud õppekonstruktoreid.

Veel on Tartust hea näide nimega Paranduskelder. See on töökoda, kus korraldatakse parandamisele ja taaskasutamisele pühendatud koolitusi ja töötube ning organiseeritakse tööriistavahetust, samuti on see tegutsemise keskkonnaks taaskasutuspõhistele mikroettevõtetele. Paranduskelder on nõustanud Viljandi huvikooli õpetajaid uute ideede otsingul. Võimaluste korral võtab huvikooli ring Paranduskeldri ideoloogia ka Viljandisse.