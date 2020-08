Volikogu otsustas vabadussõja võidusammast taastama asuda

Viljandi linnavolikogu langetas neljapäeval otsuse, et vabadussõja võidusammas taastatakse Vabaduse platsil sellisena, nagu see 1926. aastal valmis, ning uue aasta eelarvesse planeeritakse vähemalt 50 000 eurot, et esialgsed tööd saaksid alata.