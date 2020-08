Viljandi võrkpalli esindusmeeskond läheb esiliigasse debütandina medalit püüdma

Ajast, mil viimati sai Viljandi võrkpalli esindusmeeskonnast rääkida, peaks siinse meeste ja poiste võrkpalli elavdaja Tauno Lipu sõnul möödas olema 16 aastat. Tänavu saab saalis kaasa elada tema eestvedamisel uuesti elule puhutud võistkonnale. Ja siht on silme ees. «Me lähme ikkagi medalit püüdma – alla selle pole ju mõtet,» tõdes peatreeneriametis Lipp.

Teisisõnu on võistkonna eesmärk jõuda esiliigas kolme sekka. Et meistriliigas osaleb viis klubi, tähendaks esiliiga pronks Eesti kaheksa parima hulka jõudmist. Järgmisel aastal on siht veelgi selgem: esiliiga võit. Ja nagu sellest veel vähe oleks, asutakse novembris ühes meistriliiga klubidega karikat noolima.