Nõmme Kalju mängija andis positiivse koroonaproovi pühapäeval. Esmaspäeval tehtud kordusproov osutus esialgu küll negatiivseks, aga nüüdseks on selge, et see oli siiski positiivne. Viljandi Tuleviku juhtkond peatas esindusmeeskonna treeningud juba esmaspäeval ehk kohe, kui oli laekunud info Nõmme Kalju mängija positiivse koroonaproovi kohta. Klubihoone suleti ning selgitati välja kõik laupäeval Kalju mängijate ja delegatsiooniga lähikontaktis olnud inimesed. Nende andmed edastati terviseametile.