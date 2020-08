Pudeneva katusega vana lugemissaal pandi müüki

Urmas Moggom ütles Sakalale, et peapõhjus, miks maja müüki pannakse, on see, et Viljandis on raske asju ajada. Karmid nõuded nii muinsuskaitsealuste majade renoveerimisele kui ka näiteks korter­elamu ehitamisele on omanikud viinud suluseisu, kust nad enam väljapääsu ei näe. «Kõik töötavad vastu. Maja oleks tegelikult ammu võinud korras olla,» ütles Urmas Moggom.