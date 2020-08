Voodeid tootva ettevõtte Bed Factory tegevjuht Indrek Aasna ütles, et oli eelmisel sügisel Viljandi Rotary klubiga koolil külas käinud. «Nagu ikka, jäävad mulle voodid igal pool silma. Rääkisime juhatajaga, kuidas nende seisukord on, ja siis tuli välja, et selles oleks abi vaja küll. Et meil aeg-ajalt jääb igasuguseid materjale üle, siis otsustasime, et aitame,» rääkis Aasna.