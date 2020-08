Mulgimaa väiketootjad ja Cleveron said auhinnariiulile maasika

Cleveron sai tunnustuse mullu tööd alustanud Cleveroni akadeemia eest. Koos Mainori kõrgkooliga tehtud rakenduskõrghariduse robootikatarkvara arenduse õppekava on suuresti Cleveronis elluviidud mõte. Kogu õppetöö käib ettevõtte ruumides ning Cleveron maksab kinni tudengite õppe ja tasub elamiskulude eest.

Mulgi väiketootjate liit sai tunnustuse selle eest, et aitab viia Mulgimaa head kraami nii Eesti kui ka välismaa turgudele. Liidu eestvedamisel on algatatud "Mulgi söögi vestival" ning suurtesse kauplustesse on jõudnud Mulgi Värgi riiulid, millel väiketootjad oma kaupa müügiks pakuvad.