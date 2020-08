Laulnud on see terava kõrva ja nobedate näppudega muusikamees nii kaua, kui mäletab. «Ema ja isa on rääkinud, et ma olevat juba lastesõimes kuskil pingi peal kõõrutanud nagu ööbik ja kasvatajad olevat kohe meelde jätnud, et see poiss kireb päris hästi,» ütleb ta, muie suunurgas.