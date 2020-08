Esmaspäevastel andmetel alustab kultuuriakadeemias õppeaastat 747 üliõpilast, kellest 186 on esmakursuslased. Viljandis on akadeemia tudengite majutamiseks kaks ühiselamut: Väike tänav 6 ja Jakobsoni tänav 41. Neid haldab mittetulundusühing Tartu Üliõpilasküla, mille majutus- ja turundusjuht Liina Kuusik ütles, et esmakursuslaste kohtade taotlemine algas 16. juulil ning kohad täitusid umbes kahe nädalaga. Kümmekond taotlejat on praegu veel järjekorras. Kokku on kahes majas 90 kohta, paljud tudengid on pikendanud oma lepingut ka järgmiseks aastaks.