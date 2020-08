Tähtsam oli aga see, et kõlas põhiliselt XX ja XXI sajandi vahetusel loodud eesti heliloojate looming, mida on Suure-Jaanis harva esitatud. Teiste seas astusid üles meie tippmuusikud Mari-Liis Uibo (viiul), Mati Turi (laul), Aare Tammesalu (tšello), Kai Ratassepp (klaver), Mati Mikalai (klaver) ja Martti Raide (klaver).