Juhan-Mart Salumäe: parim lahendus sünnib vaid kõige parema töö viljana

Viimaste nädalate jooksul on ajalehe Sakala tellijad saanud korduvalt lugeda, et vabadussõja mälestusmärgi teema on Viljandis arutusel olnud juba veerandsada aastat. Kord põletavamalt, kord jahedamalt. Uuesti kerkis see teravamalt päevakorrale siis, kui tekkis reaalne võimalus saada välisrahastus Vabaduse platsi ja seda ümbritseva kesklinna ala uuendamiseks. Viimasest viiest aastast pärinevad mitu dokumenti, mis juhivad meid mõneti eri suunda.

LINNAVOLIKOGU 2015. aastal moodustatud töörühm langetas otsuse, et kui nõndanimetatud parteimaja lammutatakse, tuleks selle asemele taastada Amandus Adamsoni kavandi alusel 1926. aastal valminud ja 1941. aastal punavägede õhitud mälestussammas. Otsus oli mustvalge ning pidurdavaks elemendiks jäi ametite maja, millest on nüüdseks keskväljaku äärde jäänud vaid kübemed. Valimisprogrammides lubasid Isamaa, Keskerakond ja EKRE tolle töörühma otsusest lähtudes taastada vana samba esialgses kohas. Reformierakond lubas üldsõnalisemalt jäädvustada vabadussõja mälestuse. Sotsiaaldemokraadid lubasid taastada samba kõrgtehnoloogiliste vahendite abil.

2016. aasta maikuus kuulutati välja Viljandi kesklinna peaväljaku ja seda ümbritseva kontaktvööndi arhitektuurivõistluse võitjad. Välja valiti ideekavand, mille põhjal oli plaanis kujundada keskväljakust ja seda ümbritsevast alast atraktiivne ja väärtuslik keskkond linna ja maakonna elanikele, ettevõtjatele ja külalistele. Võidutööks kuulutati «Tasa sõuab». 2017. aasta septembris sai see allkirjastatult aluseks ehitusprojektidele, mille põhjal tänavu aprillist alates kesklinna juba ehitatakse. Linnavalitsus on ehitusprojekte ja ideekavandit jaganud ka oma kodulehel vastava lingi all.

VÕIDUTÖÖS, MILLE linnavalitsus heaks kiitis, ei olnud sõnastatud, et keskväljaku äärde tuleks taastada Adamsoni kavandi järgi vana monument. Kui lugeda töö seletuskirja, siis selles seisab: «Monument on taastatud moodsamas võtmes, see võimaldab traditsiooniliste rituaalide läbiviimist, samas on osa moodsast linnaruumist – atraktiivne selfitaust, millest on võimalik läbi minna. /…/ Võistlustöö ei pidanud õigeks Vabadussõja monumendi originaalkujul taastamist. Uus sammas on planeeritud kaasaegsemas vormis ja sobivaima lahenduse leidmiseks võiks ka korraldada konkursi.»

Kui vaadata praegust ehitusprojekti, siis selles on mälestusmärk planeeritud keskväljakule lähemale kui vana monument ning puudub selge viide, et taastatakse vana vabadussammas.

Lühidalt: paralleelselt eksisteerivad otsused, mis lubavad väita nii seda, et tuleks taastada vabadussõja mälestussammas vana kavandi järgi, kui ka seda, et korraldada tuleks ideekonkurss uue kavandi leidmiseks. Sealjuures ei tohi unustada, et linn on ideekavandi autoritele selle kavandi sobivust ja rakendamist oma allkirjaga kinnitanud.