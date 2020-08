Vastasmängija koroonaproov sundis Tuleviku mehed isolatsiooni

Eesti jalgpalli liidu infojuht Mihkel Uiboleht vahendas jalgpalliuudiste kanalile Soccernet, et Nõmme Kalju mängija andis esimese koroonaproovi pühapäeval ning see näitas nakatumist. Esmaspäeval tehtud kordusproov näitas teisipäeva hommikuks, et inimene on terve. Seejärel tehti veel kolmas proov, et saada kindlust. Proovi on andnud ka kõik teised Nõmme Kalju mängijad ja treenerid ning nende seas nakatunuid ei leitud.