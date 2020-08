Viljandi sõudetreener Ruth Vaar ütles reedel, et võistlustele saabuvad kõik Eesti sõudeklubid. Ta möönis, et koroonaviiruse tõttu lükati paljud sõuderegatid edasi sügisesse, seega on praegu teadmata siinsete noorsõudjate võistlusvorm. «Nüüdselt regatilt ootame medaleid, aga nädalavahetuse käigus selgub, kuidas suvi ja karantiiniaeg mõjunud on. Kes rohkem trenni vihtus, see nüüd ka kõvemini sõidab, parimate ennustamine on paras loterii,» sõnas Ruth Vaar.