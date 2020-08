Kõrgushüppaja: olen olnud rohkem kui aasta karske

Tänavu Eesti meistriks tulnud Kristjan Tafenau annab nüüdsest endast kõik, et spordis ja elus edukas olla. FOTO: Marko Mumm

Hiljuti kõrgushüppes 2.10 meetriga Eesti meistriks tulnud ja Balti võistkondlikel karikavõistlustel 2.11-ga kolmanda koha pälvinud Viljandimaa spordimees Kristjan Tafenau usub, et varasemast suurem stabiilsus on tulnud tänu eluviisi muutmisele: endisest kõvast pidutsejast on saanud karsklane.