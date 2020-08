Eha ja tema abikaasa peres on viis last ning kaks lapselast. Aga eelmisel aastal pöördus nende elu pea peale, kui tollal veel 10-aastane poeg Rasmus asus lähedaste toel võitlusse raske haigusega. «Elame päev korraga, võidule järgneb tagasilöök, ent oleme õppinud sellega elama. Lootus on see, mis meid edasi viib,» ütleb Eha, kelle noorim, viiene poeg, küsib sageli, millal vanem venna terveks saab.