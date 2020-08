Jooksu korraldaja Ants Kuusik ütles, et võistlus läks hästi korda ning osales arvukalt rahvasportlasi. "Meie seeriajooks ongi mõeldud rahvasportlastele, et nemadki söandaksid staadionile võistlema tulla."

Ants Kuusik nentis, et varem oli jooks septembris, aga nüüd toodi see augustisse, et saada mõnusamat ilma.