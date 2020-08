Jalgpalli rahvaliiga maakonnaderbi teise vaatuse võitis Viljandi.

Viljandi Tuleviku kogukonnajuht Marek Tiits üles, et hoogsast, võitluslikust ja emotsionaalsest mängust ei puudunud väravad, draama ega hoiatuskaardid, nagu nende kahe meeskonna kohtumistele viimase kolme aasta vältel omaseks on saanud.

Mulkide meeskonnale oli see eelviimane alagrupimäng, ent alles esimene kaotus senisel hooajal. "See tähendab, et 2018. aastal rahvaliiga B-tasandi üldvõidu pälvinud mulgid võtavad tänavu ülikindlalt alagrupivõidu ning siirduvad sügisel taas mängima B-tasandi play-off-kohtumisi, kus on neil teistkordne finaalipääs kaalul," selgitas Tiits.