Pandeemia Viljandi randadest inimesi ei peletanud

Viljandi ja Paala järve ääres korda valvava turvafirma G4S lõuna piirkonna rannavalvejuht Argo Raag ütles, et kuna ilm on olnud hea, on rahvast rannas olnud palju. «Rannailma teevad ikkagi päike ja soe vesi ning sel hooajal on seda jagunud. Ei olnud see aasta koroona ega muude asjade tõttu rahvahulgalt väiksem,» rääkis ta.