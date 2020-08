Praegu on Viljandis Pikal tänaval püsti vana kollane maja, kuid üsna pea see renoveeritakse ning selle kõrvale ehitatakse ka teine. FOTO: Marko Saarm

Praegu võib kinnisvaraportaalides näha kuulutusi, kus pakutakse Viljandisse rajatavate uusarenduste korterite eelmüüki. See on kinnisvaramaaklerite sõnul harukordne, kuid kahtluseks, et sellega üksteiselt kliente ära tahetakse võtta, pole põhjust, sest valmimistähtajad on erinevad.