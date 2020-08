Martin Palmiste: tehnoloogia toob rohkem kahju

Minu esimene mure puudutab kiirgusi, mida tekitavad traadita ühendused ehk telefonilevi, internet, Bluetooth, 5G ja teised. Kiirguste tõttu on Maailma Terviseorganisatsioon kuulutanud telefoni ja muud sellised seadmed võimalikeks vähitekitajateks. Ja mis siis, kui see väide leiabki aastaid hiljem tõestust? Arvestades, kui palju meist peaaegu igaüks nutiseadmetega kokku puutub, võib arvata, et sellisel juhul seisame silmitsi ennenägematu globaalse kriisiga.

Minu teine mure on seotud tulevikuga ehk selle ajaga, mil meie igapäevaellu sekkub võimas tehisintellekt. Nagu festivali arutelus juttu tuli, on küsimus pigem selles, millal see juhtub, kui et kas juhtub, sest juba praegu leidub nõrku tehisintellekte, oma igapäevatöös kasutavad neid Facebook, Spotify, Youtube ja muudki platvormid. Võib üsna kergesti minna nii, et ühel hetkel saavad sellised masinad targemaks kui inimesed.