Toidupank ootab septembri alguses vabatahtlikke appi

Osalemissoovist saab teada anda veebis aadressil osale.toidupank.ee. Vabatahtlike ülesanne on toidupanga sõnutsi kaupluse klientidele flaiereid jagada, toiduannetusi vastu võtta ja toidukaupa transpordiks ette valmistada. Vabatahtlikud tegutsevad toidupoodides mõlemal päeval kahes vahetuses. Esimene vahetus algab reedel kell 13 ja laupäeval kell 12. Mõnes kaupluses alustavad vabatahtlikud varem või hiljem ning on piirkondi, kus annetusi korjatakse vaid ühel päeval. Registreerumiskeskkonnast leiab täpse info vabatahtlike vahetuste kellaaegade kohta. Viljandis osalevad toidukogumispäevadel Centrumi Selver, Maksimarket ja Rimi.

"Vabatahtlike panus on meile väga oluline," ütles toidupanga juhataja Piet Boerefijn. "Kui saate oma kohalikus poes olla vabatahtlikuna mõned tunnid abiks ja kaasata sellesse ka oma sõpru, perekonda ja kolleege, siis sellel on väga positiivne mõju kohaliku piirkonna abivajajatele."

Piet Boerefijn lisas, et töötute hulk on viimastel kuudel kasvanud ja see väljendub ka toidupanga toiduabi saajate arvu suurenemises. "Toidukogumispäevadel tehtud eraisikute annetused on toimetulekuraskustes inimeste abistamisel alati olnud suureks toeks. Ka sel sügisel tahame koguda toitu nendele, kes seda väga vajavad," märkis Boerefijn.