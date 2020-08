Suure-Jaanis saab taasiseseisvuspäeval Untsakaid kuulata ja suppi süüa

Demonstratsioonesinemiste ning väljanäitusega on lauluväljakul kohal kaitseliitlased, politseinikud, päästeametnikud ja kiirabitöötajad. Naiskodukaitsjad pakuvad tühja kõhu täiteks sõdurisuppi. Meelelahutusliku poole eest hoolitsevad noorte puhkpilliorkestri Wersalinka Eesti noored, Suure-Jaani Puhkpill ning ansambel Untsakad.

Ettevõtmine on kõigile tasuta ja pärast kontserti on rahvas oodatud Suure-Jaani turuplatsile, kus on järjekordne OTT ehk turg otse tootjalt tarbijale.