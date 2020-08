Karksi-Nuias võistlevad nädalavahetusel triatleedid

Võistluskeskus seatakse sisse Karksi-Nuia paisjärve äärde. Täpselt keskpäeval antakse seal esimene start ning sealsamas on ka rattavahetusala. Stardimaterjalide väljastamine ja registreerimine algab kell 10 ja lõpeb 30 minutit enne distantsi algust.

Autojuhtidel tuleb arvestada, et kella 12–17 on liiklus piirkonnas häiritud. "Jooksmise ajal on paisjärveäärne liiklus suletud ja kui võistlejad ratta selga lähevad, ei pääse läbi Karksi-Nuia ürgoru ning tuleks aegsasti Ainja kaudu ümber sõita," selgitas ürituse üks korraldajaid Jaak Israel. "Kui mõni distants läbi saab, avame liikluse; kui start antakse, siis sulgeme jälle."

Ristmikele paigutatakse korra ja ohutuse tagamiseks ka liikluse reguleerijad ja turvajad, kes võimaluse korral autosid üle ristmiku lasevad.

Lastedistantsi start antakse kell 12, harrastajate lühikese distantsi start kell 13.45 ja pika distantsi start kell 15.45. Võistkonnad stardivad viis minutit pärast pika distantsi osalejaid.

Triatlon on Karksi-Nuias teist aastat ja Israel avaldas lootust, et etappe korraldatakse seal ka edaspidi. "Eks see etappide toimumise koht sõltu suuresti ikka sellest, kus aktivistid parajasti paiknevad," märkis Israel. "Kunagi olid etapid Karksi-Nuias ja nüüd on need siia tagasi liikunud."

Tema sõnul tulevad paljud tipud kasutama võimalust noppida häid punkte ja Karksi-Nuia maastik pakub neile mõnusat võimalust end proovile panna. "Eriti just rattasõidudistantsi algus, mis kulgeb Halliste ürgorust üles ja lookleb Annikatsi maanteelt Kärstna poole," lisas korraldaja.

Teisipäeva hommikuks oli pühapäevasele triatlonile registreerunud 182 inimest ja neli võistkonda. "Võistlusele tuleb ilmselt ikkagi üle kahesaja inimese," ennustas Jaak Israel.

Kõik pealtvaatajad on Karksi-Nuia triatlonile kaasa elama oodatud, aga Israeli sõnutsi tuleb siiski silmas pidada viiruse tõkestamiseks vajalikke reegleid: üksteisega tuleks mõistlikku distantsi hoida ning käsi desinfitseerida. Et see pole massiüritus ning Israeli hinnangul tuleb koos pealtvaatajatega kohale vähem kui pool tuhat inimest, siis pole turvalisust tagada raske.

"Kindlasti on viljandimaalastel hea võimalus nii triatlonis osaleda kui ka pealt vaatama tulla,” sõnas korraldaja. "Neile, kes tahaksid kätt proovida: meie teine distants, millele enne kella kahte start antakse, on just harrastajatele paras."