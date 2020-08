Sakala keskusesse oodatakse doonoreid

Teisipäeval, 18. augustil kella 10–13 saab Viljandis Sakala keskuses verd loovutada. Verekeskus andis teada, et oodatud on kõik abivalmis vereloovutajad kõikide veregruppidega. Tartu ülikooli kliinikumi verekeskuse kodulehelt selgub, et ülimadalale või madalale tasemele on kahanenud kõigi veregruppide varud.