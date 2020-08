Kärstna–Mustla teelõik enam ei tolma

Teel likvideeriti külmakerke kohad ning ehitati kruuskillustikust alus, mille peale rajati mustkate pinnatud immutatud killustikust. Liiklusohtlikesse kohtadesse paigaldati põrkepiirded, vahetati välja helkuritega tähispostid ning kate markeeriti äärejoontega. Lisaks lisati ristmikele kohalike teede nimed. Ehitustööde lepinguline maksumus on umbes 605 000 eurot, millele lisandub käibemaks.

Viljandi vallavanem Alar Karu rääkis, et mõeldes tagasi peaaegu 15 aastale, mis ta on selles ametis olnud, on vallavalitsus saatnud kirju maanteeametile ja valitsusele, kurtnud muret külas käivatele ministritele ja ei tea kellele veel, et vähegi märku anda: kohalike teede tähtsus ei sõltu ainult seda läbivate autode hulgast.

Karu lisas, et maal on olulised ka need teed, mis ühendavad omavahel suuremaid külasid ja alevikke nii nagu seda on Mustla ja Kärstna ühendustee.

"Selliseid kohalikke teid on vaja kasutada iga päev, et minna tööle, kooli, lasteaeda, poodi ja arsti juurde. Seda enam on nüüd heameel tõdeda, et selliste teede jaoks leidis maanteeamet lõpuks oma plaanis ruumi ja raha. Suur kummardus talle selle eest kogu valla rahvalt," ütles vallavanem.

Tarvastu lasteaia direktor Tiiu Rõõm sõnas, et tee valmimine on Tarvastu lasteaiale suurepärane uudis, sest nüüd saavad töötajad sõita Mustlast lasteaia Kärstna majja otse igal ajal. "Enne oli see tee kevadel ja sügisel auklik ja porine. Kui see oli paras mülgas, sõitsime Kärstna poole ringiga Raassilla kaudu. Edasi-tagasi tähendas see 30 lisakilomeetrit."

Rõõm lisas, et on oodanud teetöid pikisilmi neli aastat. "See kergendab meie tööd väga. Olen väga rahul ja rõõmus selle üle."