Juhtkiri. Murenev sammas

Valgevenet on raudse haardega hoitud NSV Liidu järellainetuses ning XXI sajandil pole võimalik, et noori inimesi on võimalik lõputult veenda repressiivse ja majanduslikult ebaefektiivse süsteemi vajalikkuses. Miks paljudel valgevenelastel just nüüd kõrini sai, on nii lai teema, et selle põhjalikum analüüs jäägu ekspertidele. Aga üks Lukašenka režiimi püsimajäämise alustalasid on kõigi nende 26 aasta jooksul olnud turvalisus. Turvalisuse nimel on inimesed väga kaua nõus teatud mööndusi tegema ja silma kinni pigistama. Kuniks on tööd ja leiba ... Seega võib üsna julgelt oletada, et Lukašenka kuues ametiaeg jääb osalt toppama selle taha, kuidas Valgevene valitsus koroonakriisile reageeris: ebateaduslikult, repressioonide ja eitamisega.