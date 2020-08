«Urissaare kantri» käib täie hooga ka tänavu

Festivali teise päeva alguseks oli suurel põllulapil näha hulgaliselt telke, haagis- ja autosuvilaid. Juba kella 12 ajal saabusid selle päeva esimesed külalised, kellest silma järgi vähemalt pooled olid tulekuks valmistudes pannud pähe kaabu. Korraldaja ja rantšo peremehe Priit Oksa sõnul algas festival reedel kell kuus õhtul ning ehkki saabujaid tuli vähehaaval, tekkisid esimest korda ürituse ajaloos pikad piletisabad. "Vaikselt inimesi tuli ja tuli ning mõtlesime, et no ei tea, kui palju neid ikka jõuab siia pärast tööd. Aga esimest korda oli nii, et pileti saamiseks seisti 30–40-meetristes järjekordades. Kui Apelsin kell kaheksa peale läks, siis oli juba üle 1000 inimese siin koos," ütles ta. Oksa sõnul oli meeleolu juba esimesel päeval suurepärane ning pidu peeti lausa kella neljani öösel. Teise päeva hommikupoolikul, kui rahvas oli alles saabumas ja üritused algamas, ennustas Priit Oks, et selleks päevaks oodatakse umbes pooltteist tuhandet inimest. "Vaatame. Ma arvan, et umbes 1500 inimest on see hulk, kes meieni oma teega jõuab päeva peale," ütles ta.