Jällegi on astutud sammuke selle poole, et elu ja riigiametite koondumine Tallinna ei tundu enam nii iseenesestmõistetav ning et väikelinnad ei ole mõeldud hääbumisele. Seda eriti nii väikeses riigis kui Eesti, kus mõne tunniga on võimalik pääseda peaaegu igast punktist igasse teise punkti.