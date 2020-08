Eesti meediamaastikul tegutsevad väljaanded on läbi aegade saanud mitmelt poolt süüdistusi kallutatuses: küll on neid süüdistatud liigses parempoolsuses, viimasel ajal aga on rohkem kuulda süüdistusi liigses liberalismi pooldamises. Et kumbki Eesti suurem meediaettevõte Ekspress Grupp ja Postimees Grupp ei ole oma maailmavaadet välja kuulutanud, vaid nimetavad oma väljaandeid erapooletuks ajakirjanduseks, kõlab selline väide ükskõik kumma kontserni pihta käiva süüdistusena. Kui aga näiteks vaadata meie kauge partneri USA ühiskonnas toimuvat, võib täheldada, et sealne meediakultuur on praeguseks kujunenud välja hoopiski meist erinevaks.