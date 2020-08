Laevakohvikud kutsuvad

Ürituse korraldaja ja jahtklubi Meltemi juhatuse liige Maria Laanelepp ütles, et laevakohvikute mõttele olid tulnud jahtklubi liikmed, kellele on Võrtsjärv justkui teine kodu.

«Mõni suvi tagasi pani sama seltskond järvel asuval Tondisaarel üheks hooajaks püsti reggae-baari,» lausus ta. «Laevakohvikute idee oli meil juba siis olemas, aga ilmselt ootas see oma õiget aega.»

«Jäime ootama vastukaja ja see oli meie suureks rõõmuks positiivne. Kokku saime 12 tegusat seltskonda, kelle eestvedamisel võõrustatakse kohvikulisi muu hulgas parvsaunas, peolaeval, jahil, aga ka sadamates, tuulikus ja järvemuuseumis,» kõneles ta.

Laanelepa andmeil on Võrtsjärve kaldal viis kohvikut ja vee peal seitse, kuhu pääseb kas spetsiaalselt selleks päevaks käima pandud veetaksoga, isikliku paadi või rendialusega. Üks laevakohvik sõidab järve peal ringi, teised püsivad ankrus.

«Teekonna pikkus on umbes kaheksa kilomeetrit. Paati mahub kümme inimest, rahulik teekond võtab tunni jagu ja nii on inimestel aega ümbrust vaadelda,» lausus Soo. «Võrtsjärve ääres jätan inimesed kohvikusse ja sõidan Suisleppa uute järele.»

Küsimusele, kuidas laevakohvikud Võrtsjärvel jaotuvad, vastas Maria Laanelepp, et valdav osa neist on järve põhja- ja lõunapiirkonnas, aga neid leiab ka mujalt. Sotsiaalmeedia kasutajad saavad lisainfot Facebooki vahendusel, aga korraldajate kinnitusel on Võrtsjärve äärde mitmesse kohta juba nädal tagasi viidud infolehed kohvikute info, kontaktide ja kaardiga.