Viljandi valla üldplaneering läbis arutelude etapi

Viljandi valla pressiteates on kirjas, et eelnõu etapp, mis algas avaliku väljapanekuga 29. mail, lõppes nüüd Viljandi vallamajas avaliku väljapaneku tulemuste avaliku aruteluga.

Viljandi vallavanem Alar Karu ütles, et Viljandi vallale ühtse üldplaneeringu kokkuleppimine on suur samm edasi valla arengus. "See näitab, et kogu valla territooriumil kehtivad ühesugused planeeringute põhimõtted. Nüüd ei pea enam igalt ehitusloa küsijalt, kinnistute jagajalt või arendajalt kõigepealt uurima, millisest vanast valla piirkonnast on jutt, et siis aru saada, millise vana, ühinenud või liitunud valla üldplaneeringu reegleid järgima peab," sõnas Karu.