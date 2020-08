Ööpäevaga lisandus kolm nakatunut

Rahvastikuregistri andmete järgi anti kaks positiivset proovi Harjumaal Tallinnas ja üks Tartumaal. Nakatumise allikad on veel selgitamisel.

14. augusti hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi kaheksa inimest, juhitaval hingamisel ei ole ühtegi patsienti. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud. Kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 63 inimese elu. Haiglates on lõpetatud 397 COVID-19 haigusjuhtumit 384 inimesega.

Tervenenud on 1976 inimest. Neist 1501 inimese (76%) haigusjuhtum on lõpetatud, 475 inimese puhul (24%) on positiivsest proovist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.