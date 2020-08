Loomakaitse selts kutsub inimesi teada andma kehvadest kalapidamistingimustest

Loomakaitse seltsi postituses on kirjas, et viimasel ajal on seltsile laekunud silmatorkavalt palju teateid kalade halbade pidamistingimuste kohta. Selts on saanud teateid kaladest, keda peetaks ümmargustes purkides või müüakse laatadel kilekotis. "Kahjuks on kalad, nii nagu ka pisi- ja eksootilised loomad, need, kelle pidamistingimusi tunnevad ja heaolu oskavad hinnata vähesed. Selline kalade hoidmise viis on neile ebameeldiv ja lausa eluohtlik. Lisaks sellele, et niisugune keskkond on kalale üksluine ja segadust tekitav, ei taga see talle ka õiget temperatuuri ega vee puhtust. Sellises keskkonnas suudab kala elada 7–9 tundi, kuid tema tervist hakkab seesugune keskkond mõjutama juba palju varem."