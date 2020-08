Suure-Jaani paisjärve suplusvesi ei ole puhas

Teisipäeval Suure-Jaani paisjärve suplusveest võetud proovid näitasid, et vees on soole enterokokke lubatud piirnormist rohkem. Seetõttu on targem sinna mitte suplema minna, enne kui kordusproov on võetud ja vee puhtuses kindlus olemas. Teiste Viljandimaa supluskohtade vesi on proovide järgi puhas ja ujumiseks sobiv.