Vihje peale, et Viljandi järve äärselt mänguväljakult on kadunud eriolukorra ajal sinna paigaldatud desinfitseerimisvahendi dosaator, käis Sakala neljapäeval läbi kuus linna hallatavat mänguväljakut ja leidis, et vaid ühel neist oli võimalik käsi desinfitseerida.