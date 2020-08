Heiki Lill: ühe lõpp on teise algus

ESMALT EESTI VABAERAKOND ja erakond Eestimaa Rohelised. Esimene kontakt oligi ju 9. juuni Eesti Vabaerakonna üldkoosolekul, kus Roheliste esindajad avaldasid soovi koostööks. Pärast seda saadi suve jooksul veel kaks korda kokku, aga sügisesed kokkusaamised jäid kahjuks mulle teadmata asjaoludel ära ning läbisaamine soikus. Ei ole ju mõtet oma aega kulutada, kui partner suuremat huvi üles ei näita.

Uus aasta tõi kaasa teadmise, et ka Elurikkuse erakond on avatud koostööle. Esmaste põgusate kontaktide tulemusel sai kokku lepitud, et kui juba, siis ikka suuremalt ning järgnesid koosolekud Roheliste, Elurikkuse erakonna ja Vabaerakonna esindajatega. Koostati tabel, kus olid välja toodud programmilised ühisseisukohad. Seda kõike ei olnudki nii vähe. Miks, kuidas ja kust jooksis läbi must kass, on mulle senini natuke segane. Reaalsus oli aga see, et ühel päeval olid Rohelised kõrvale jäänud või kõrvale astunud. Kindlasti võisid siin mängida rolli ka minevikuvarjud – on ju erakonnad loomuldasa konkurendid ning üksteise pihta on aeg-ajalt pillutud pori ning solvutud. Eriti võivad aga koostööd halvasti mõjutada sellised erakondade liikmed, kes on varem kuulunud mõnda teise erakonda, kellega parajasti läbirääkimisi peetakse. Omavaheline lahkheli võib kergelt üle kanduda kogu organisatsioonile.

Kas hakata kõiki ja kõike sõimama või püüda teha koostööd teiste väikeerakondadega? Kuna sõimamine ei tulnud kõne alla, siis jäigi ainult koostöö variant, et nõiaringist väljuda.

EDASI AGA HAKKASID asjad liikuma. Peaaegu igal nädalal kohtusid Elurikkuse erakonna ja Vabaerakonna juhatus omavahel. Esimene linnuke oli ühiste seisukohtade deklaratsioon. Elurikkuse erakond korraldas oma liikmete seas küsitluse liitumisläbirääkimiste kohta ja sai positiivse vastuse. Vabaerakonna esinduskogu oli juba jaanuaris andnud juhatusele volitused pidada läbirääkimisi, võttes aluseks oma programmilise dokumendi «Vabaduse manifest».

Mul on kindlasti pooled hallid juuksekarvad pärit sellest kevadest ja suvest. Arutelud eri seadusepunktide tõlgendamise üle on olnud meeletud. Tagasi vaadates ei saa vist keegi öelda, et tema arusaam poleks muutunud üht- või teistpidi. Ikka parimat silmas pidades. Arutelude tulemusena on aga valminud ühinemisel tekkiva erakonna põhikiri, programm ja liitumisleping. Kõige rohkem emotsioone on kindlasti tekitanud nimevalik. Kuid lõpptulemusena välja valitud nimi Eesti Tulevikuerakond kõlab kaunilt ja lootustandvalt.

VALITUKS OSUTUNUD NIMI on isiklikult minu enda silmis tähendusega, mis näitab, et meie rühmitis on talupojatarkusel põhineva parema homse loomise erakond. Kõike uut, mis aitab kaasa meie elu(keskkonna) paremaks muutmisele, tuleb kasutusele võtta aga selliselt, et säiliksid ka olemasolevad head lahendused. Nii toimib haritud ja demokraatial põhinev ühiskond. Kõik meie teod muudavad tulevikku ja me peame vastu võtma otsuseid selliselt, et elu oleks elamisväärne homme, ülehomme ja ka 300 aasta pärast ning hiljem. Pärast meid ei pea veeuputus tulema, vaid see veeuputus tuleb ära hoida.