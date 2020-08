Nüüd saime terviseametilt teada, et neid on 20. Kuhu need kuus kadusid? Juulis korrigeeris terviseamet oma statistikat ja eemaldas need, kelle kordusproovid olid negatiivsed ehk kes tegelikult olid terved. Terviseamet on seejuures korduvalt kinnitanud, et koroonaviiruse proovid on väga usaldusväärsed. Kuidas seda klapitada tõigaga, et 23 protsenti Viljandimaa esmastest proovidest on siiski osutunud valeks? Paratamatult tahaks küsida, kui paljud negatiivsed proovid siis valed võivad olla ning mitu proovi üks inimene andma peaks, et õiget vastust saada. Ja miks ei uuenda terviseamet ja TEHIK kaarti tagantjärele, kuigi neil on õiged andmed olemas? Asja teeb veel segasemaks see, et nakatunutelt ei küsita nende tegelikku elukohta, ja see tähendab, et Viljandimaal töötav, aga näiteks Tallinna sissekirjutatud inimene meie statistikas ei kajastu.