Järvejooks on nädalaga kogunud üle saja kaugosaleja

Kõik virtuaaljooksu lõpetajad on 91. jooksu täieõiguslikud osalejad.

Nädalaga on virtuaaljooksule ümber Viljandi järve registreerunud 121 inimest, kellest 22 on juba järvele ringi peale teinud ja tulemuse internetti laadinud. Kiireima distantsi läbija aeg on pisut üle tunni.