Viljandimaalasi oodatakse osalema ühistranspordi uuringus

Ühistranspordikeskuse juhatuse liige Kaupo Kase selgitas, et inimestel palutakse anda ülevaade oma igapäevastest liikumisviisidest ning hinnang ühistranspordi toimimise kohta.

Kase lisas, et uuring korraldatakse koostöös Viljandi linnavalitsusega ning see on osa projektist, millega tahetakse parandada avaliku liiniveo korraldamise mudelit Viljandis ja selle lähiümbruses. Projekti toetatakse Euroopa sotsiaalfondi rahast.