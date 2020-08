Toivo Kallas: Vabaduse plats oleks sobiv koht Laidoneri ratsamonumendile

Ehkki see lõpetab Tasuja puiestee, siis arvan, et sellele monumendile oleks esinduslikum paik kunagi hävitatud mälestussamba kohal. Et see pole püstitatud kindrali matmiskohale (mis teatavasti on nimetuna kusagil Venemaal, tõenäoliselt Vladimiri linna kalmistul), võib ratsamonumendi ümber paigutada lammutustöödel vabanevale kohale Vabaduse platsi servas.