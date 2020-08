Taavi Aas: korrastatud teed kui üks tee kriisist väljumiseks

Seda teed vantsisime iga päev ning ilmselt suudab igaüks meenutada sinna ajaga tekkinud eriskummalisi auke ja veidraid moodustisi. Mäletan oma lapsepõlvest Jasmiini teed Mähel, mis aastaid ootas nukralt remonti.

Elukvaliteedi, samuti ohutuse jaoks on oluline, et ka väiksema liiklussagedusega teede olukord püsiks hea. Kohalikud omavalitsused kindlasti pingutavad selle nimel, aga neil on piiratud ressursid, sest väga heas korras tuleb hoida eelkõige neid teid, millel on suur liikluskoormus.

Selle aasta erakordne tervisekriis, mis on muutunud majanduskriisiks, lõi olukorra, kus riik tahab ja saab võtta suuremat vastutust sellest väljumisel. Kevadel otsustasime valitsusega eraldada riigiteede remondiks täiendavalt kümme miljonit eurot, mille tulemusel saavad katte paljud Lõuna-Eesti kruusateede lõigud, et kohalikud elanikud ning ettevõtjad saaksid ohutumalt ja mugavamalt liigelda. Lisaks suurendasime kohalike teede korrashoiu toetust veel 30 miljoni euro võrra.

SUVE HAKUL kuulutasime täiendavalt välja teise taotlusvooru, et remontida selliseid kohalikke teid, mis on seotud ettevõtlusega või kus on transiitliikluse osakaal suurem kui kohaliku liikluse osakaal. Nende teede koormus on tavapärasest suurem ja remont mitu korda kallim. Sama toetusega saime juba selle aasta alguses aidata remontida 21 teed ja tänavat seitsme miljoni euro ulatuses.

KUI LÄKSIME NÜÜD valitsuselt lisaraha küsima, võtsime ambitsioonikama plaani ja tahtsime leida võimaluse kõikide kvalifitseerunud taotluste rahuldamiseks. Mul on hea meel, et saime selle jaoks rohelise tule ning eraldamegi toetust kõikidele omavalitsustele, kelle taotlused kvalifitseerusid, ühtekokku 14,1 miljoni euro eest.