Suurenenud töötus eestlast lauta ei meelita

Tulundusühingut Villa Piim haldava Kalle Nukka sõnutsi on olukord tööjõuga Eestis kehv. Tulundusühingus on praegu tööl üheksa inimest, neist üks välismaalt, ning puudu on üks paar töökäsi. Aga selle ühe töötaja leidmine väga kerge ülesanne ei ole. «Paljud ei huvitu mitte tööst, vaid elukohast,» nentis Nukka. Nimelt pakub Villa Piim tööst huvitatutele ka korterit.

Olukorra teeb keeruliseks see, et maal elavad enamasti eakad inimesed, seega põllumajandusettevõtted ümbruskonnast töötajaid ei leia ja linnast on lauta kauge käia. Töö on vahetustega, mistõttu ei pruugi see sobida näiteks väikeste laste vanematele. «Lisaks on see amet omajagu füüsiline,» nimetas Nukka veel ühe põhjuse, miks töötajaid napib.