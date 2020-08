Leie põhikooli otsiti septembriks kuut õpetajat üsna väikse tundide arvuga. Näiteks oli vaja tööõpetuse õpetajat, kes annaks vaid neli tundi nädalas ehk umbes 14 tundi kuus. Kõige rohkem, 14 tundi nädalas ehk 56 tundi kuus pakuti eesti keele ja kirjanduse õpetajale. See, et maakoolidel on pakkuda nii väikseid koormusi, on pannud osa õpetajaid fakti ette ning koolide vahel pendeldama.