Varem asus sealsamas metallitöid teinud aktsiaselts Bestra Engineering. Samal alal tegutsev Helmetal IMS hoiab käigus tootmishooneid nii Päril kui Tihemetsas ja selle omanik on Vitali Kangur, kelle teine ettevõte juhib Mõisaküla masinatehast. «Mõisakülas on eraldi ettevõte, mis kuulub ka minule, aga seal on meil teine toodang. Seal toodame metsatehnikat – metsatõstukeid ja kärusid – ning põllumajandustehnikat,» ütles Kangur.