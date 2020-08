Eesti lasterikaste perede liit teatas, et alustab 11. korda heateoga «Lapsed kooli», mille eesmärk on koguda suurperede lastele kooliminekuks vajalikke asju.

Eesti lasterikaste perede liidu president Aage Õunap ütles pressiteate vahendusel, et kümne aasta jooksul on ühise ettevõtmisega aidatud sadadel suurperede lastel kooliminekuks valmistuda.

«Saabuva kooliaasta ootus on pisut teistsugune, viirusest tingitud väljakutsed argipäevas on vähendanud paljude perede toimevõimet. Iga uus päev toob teateid viiruse jätkuvast levikust ning teadmatust on omajagu,» rääkis ta. «Üks on aga kindel: lapsed vajavad koolitööde tegemiseks õppevahendeid, ükskõik kas uusi teadmisi omandatakse kooliklassis või kodus karantiinis olles. Seetõttu on käesoleval aastal iga panus koolitarvete kogumise algatusse eriti hinnaline.»