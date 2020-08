28 elanikuga hooldekodu juhataja Elle Leis rääkis, et ajutistes ruumides saab kohe täis viis kuud, sest kolimine oli 20. märtsil. Tema sõnul saadi hakkama ühe päevaga. «Mööbli kolimine hakkas juba hommikul peale. Töömehed vedasid seda terve päeva,» meenutas juhataja. «Inimesed toodi väikse autoga, toanaabrid kahekaupa. Et meil on väike hooldekodu, oli üsna lihtne sellist asja teha.»