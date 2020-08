Balti õhtuturbe hävitajad teevad järgmistel päevadel treeninglende

Treeningust võtab osa kaks Prantsuse Mirage 2000-5 tüüpi hävitajat ning lennud on homme ja ülehomme kell 15–16.15. Lisaks Kesk-Eestile sõidetakse üle Lääne- ja Lõuna-Eesti. Lennatakse kõige vähem 152 meetri kõrgusel. Õhuväe planeerimise ja tsiviil-militaarkoostöö osakonna teatel on võimalik, et lennukid mööduvad asulatest või üksikutest taludest kui suunduvad ühelt harjutusalalt teisele, kuigi võimaluse korral püütakse asustatud alasid vältida.